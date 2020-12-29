Сегодня, 29 декабря, в парке «Россия — моя история» прошло торжественное мероприятие в преддверии Нового года и вручение свидетельств о занесении на Доску почета Саратовской области. Такой чести удостоились 19 предприятий и 11 человек.В приветственном слове губернатор Валерий Радаев напомнил, что в 2020 году в регионе возводили соцобъекты, ремонтировали дороги, открыли отреставрированные цирк и театр кукол «Теремок».- Выполнили все основные обязательства по нацпроектам. Не подвели ни себя, ни жителей, — отметил Радаев.Также он подчеркнул, что область в период пандемии действовала синхронно с федеральным центром, доводя меры поддержки до семей с детьми, предпринимателей, медиков.Губернатор области напомнил, что аграрии собрали 5,5 млн тонн зерна, а десятки крупных и сотни малых предприятий, даже во время вынужденного простоя сохранившие свои коллективы.Он поблагодарил медиков за вылеченных от коронавируса саратовцев, работу в красной зоне, волонтеров и студентов за мобилизацию. В этом году на областную Доску почета занесли четыре медучреждения.На доску почета занесли:1. Вершинина Павла — старшего оперуполномоченного отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области, майору полиции;2. Драгун Елену — учителя русского языка и литературы Средней общеобразовательной школы №12 Балашова;3. Елина Виктора — главу Аткарского муниципального района;4. Елистратову Наталью — начальника отдела ЗАГС по Базарно-Карабулакскому району;5. Кузнецову Анну — ведущего ветеринарного врача Екатериновской районной станции по борьбе с болезнями животных;6. Молеву Ольгу — соцработника отделения социального обслуживания на дому №4 Комплексного КЦСОН Балтайского района;7. Одинцову Людмилу — директора филиала публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» – «Саратовская ГЭС», Балаково;8. Ошерову Светлану — артиста ведущего мастера сцены Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева;9. Тихонову Елену – гендиректора ООО «Свинокомплекс Хвалынский», Энгельсский район;10. Шевяхову Марину — руководителя Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;11. Щетинину Ольгу — завинфекционным отделением — врача-инфекционисту Вольской районной больницы.Светлана Ошерова и Ольга Щетинина не смогли присутствовать на вручении лично из-за распространения коронавируса. С ними связались по видеосвязи.Также одна из занесенных, учитель русского языка из балашова, Елена Драгун, поблагодарила губернатора в зале за доброе отношение к образованию.Также на доску почета занесли 19 предприятий. Список:- Государственное бюджетное учреждение «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс», г. Саратов, свидетельство вручается директору Асташкину Никите Сергеевичу;- Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения города Балаково», свидетельство вручается директору Самарцевой Наталье Викторовне;- Государственное учреждение здравоохранения «Областная детская инфекционная клиническая больница имени Н.Р. Иванова» свидетельство вручается главному врачу Амбарновой Надежде Михайловне;- Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 10», свидетельство вручается главному врачу Максимовой Людмиле Вячеславовне;- Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балаковская городская клиническая больница», свидетельство вручается главному врачу Крючковой Надежде Николаевне;- Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ртищевская районная больница», свидетельство вручается главному врачу Сергееву Алексею Георгиевичу;- Ивантеевский муниципальный район, свидетельство вручается главе района Басову Василию Вячеславовичу;- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Патриот» с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации Дейнеко Юрия Михайловича» Энгельсского района, свидетельство вручается директору Барановскому Дмитрию Петровичу;- Муниципальное предприятие Аткарского района «Редакция газеты «Аткарская газета», свидетельство вручается директору - главному редактору Бадиковой Елене Владимировне;- Муниципальное учреждение культуры «Киноконцертный досуговый центр «Современник», г. Петровск, свидетельство вручается директору Шоболову Ивану Ивановичу;- Областное государственное учреждение «Служба спасения Саратовской области», свидетельство вручается исполняющему обязанности начальника Селихову Николаю Николаевичу;- Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой», р.п. Турки, свидетельство вручается директору Кочарян Мнацакану Самвеловичу;- Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк», г. Саратов, свидетельство вручается генеральному директору Григорьеву Сергею Викторовичу;- Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Татищевскому району, свидетельство вручается начальнику – подполковнику полиции Филипущенко Анатолию Алексеевичу;- Саратовская таможня, свидетельство вручается исполняющему обязанности начальника таможни – полковнику таможенной службы Курохтину Алексею Анатольевичу;- Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Новые Выселки», Калининский район, свидетельство вручается председателю колхоза Ищенко Александру Васильевичу;- Заводская районная организация г. Саратова Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, свидетельство вручается заместителю председателя совета Петровой Нине Григорьевне;- Филиал акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», свидетельство вручается директору Бессонову Валерию Николаевичу.- Попову Владимиру Владимировичу – директору Школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 1 г. Энгельса.