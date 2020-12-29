Во вторник 29 декабря в пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» прошла пресс-конференция на тему «Поддержка инвалидов на территории Саратовской области в 2020 году».Участие в ней приняли Наталья Обрежа, заместитель министра труда и социальной защиты, Екатерина Пяткина, директор «Центра адаптации и реабилитации инвалидов», Валерия Ушакова, директор «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями».По словам замминистра, 2020 год выдался непростым. С конца марта услуги инвалидам в очной форме не оказывались, тем не менее реабилитацию прошли более 9,5 тыс. человек. Также пока не возобновлена форма полного стационара.Всего в Саратовской области зарегистрировано более 130 тыс. взрослых граждан с инвалидностью и почти 7,5 тыс. детей. Система реабилитационных учреждений включает в себя 15 объектов — социально-оздоровительные центры, дома-интернаты, детско-юношеская адаптивная школа РиФ, центр адаптации и реабилитации, скипо-комплекс-интернат для детей-инвалидов и другие.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.