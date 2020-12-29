В Саратове состоялось прощание с Михаилом Болтухиным.Во двор областного Гидрометцентра, который он возглавлял много лет, собрались его друзья, знакомые, коллеги.Десятки людей пришли проститься с главным синоптиком региона и возложить цветы к гробу. Одним из них был начальник ГУ МЧС Алексей Татаркин с коллегами.Слова прощания звучали от работников СГУ, который в свое время закончил Болтухин. Его вспоминали как скромного трудолюбивого студента, который добился всего своим собственным усердием.По окончании гражданской панихиды тело было отправлено в его родное село Беленькие, на кладбище которого Михаил Болтухин будет похоронен.Напомним, он погиб в субботу 26 декабря в аварии, разбившись на автомобиле Suzuki Grand Vitara в столкновении с КамАЗом у поворота на село Синенькие. Михаилу Болтухину было 70 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.