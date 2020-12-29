На совещании по развитию дорожной отрасли Саратовской области 29 декабря отдельное внимание было уделено общественному транспорту.Губернатор Валерий Радаев поблагодарил председателя Государственной думы Вячеслава Володину за поддержку в обновлении парка техники.Он напомнил, что в 2020 году из Москвы было получено 80 троллейбусов, которые сейчас курсируют в нескольких городах.- На очереди — трамваи для областного центра, их поставку ожидаем в следующем году. Этот вид транспорта больше всего нуждается в замене, — отметил губернатор.Также он сообщил, что вскоре вернется троллейбусный маршрут через мост Саратов — Энгельс.- Я дал поручение правительству начать подготовку, чтобы в первом полугодии маршрут заработал, — сказал Валерий Радаев.Напомним, о необходимости восстановления маршрута говорил и Володин.Что касается строительства линии скоростного трамвая, то на эти цели выделено 330 млн рублей. Работы должны начаться в 2021 году.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.