В Саратовской области сегодня, 30 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода.- Днем местами пройдет небольшой снег, видимость при тумане составит 500 метров и менее, на некоторых дорогах будет скользко, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.Ветер будет дуть с востока и юго-востока, местами в Правобережье с порывами до 14 м/с.Днем столбик термометра покажет -5…-10 градусов, на северо-востоке региона может похолодать до -15 градусов.В прошлом, 2019 году предпоследний день декабря запомнился сильным ветром, осадков не было.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.