В канун новогодних праздников ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» напоминает жителям города о необходимости корректного пользования городской системой канализации. Остатки пищи, пластиковые и целлюлозные пакеты и другой мусор, который горожане не доносят до мусорного ведра и смывают в унитаз в течение новогодних каникул, часто становятся причиной массовых засоров городской канализации, что впоследствии создает неудобства и дискомфорт самим абонентам.По статистике засоры в праздничные и предпраздничные дни превышают средние показатели в два раза. Вместе с остатками пищи пользователи сливают в канализационные сети жиросодержащие соусы. В зимних условиях, при отрицательных температурах, насыщенные жирами стоки застаиваются в профиле канализации, образуются жировые пробки, профиль сетей становится непроходимым. Работы по устранению засоров в таких случаях могут занять продолжительное время.ООО «КВС» напоминает несколько простых правил пользования городской канализацией, чтобы предотвратить засоры профилей:- твердые бытовые отходы, в том числе и растительного происхождения (очистки, стебли, пропавшие плоды), которые остаются после заготовок и приготовления пищи, а также испорченные продукты, жиросодержащие соусы и пр. необходимо выбрасывать только в мусорное ведро;- чтобы избежать попадания крупных частиц в канализацию, необходимо использовать защитную сетку для раковин и моек;- запрещены к сбросу средства личной гигиены, хозяйственные предметы, полиэтиленовые пакеты, стеклянная и пластиковая тара.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.