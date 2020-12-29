В районах Саратовской области планируется провести ремонт в почтовых отделениях. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».Он встретился с директором регионального управления федеральной почтовой связи Сергеем Дубровиным и директором макрорегиона Волга Александром Вакуленко.Панков поблагодарил в своем канале всех работников почтовых отделений за то, что в период пандемии коронавируса они продолжали работать: доставляли письма, посылки, принимали коммунальные платежи.- Это самоотверженный труд. Особенно важный для людей во время самоизоляции, — отметил парламентарий.Он добавил, что почта является центром притяжения для жителей, особенно на селе. Из 914 отделений в области 686 — сельские.- Очень важно, в каких условиях трудятся почтовые работники. Помещения должны быть комфортными, светлыми и теплыми.Как раз об этом говорили сегодня. Многие почтовые отделения находятся в муниципальных помещениях. «Почта России» не собственник, и деньги в их ремонт вкладывать не может, — написал Николай Панков.Депутат подчеркнул, что будет вместе с организацией решать вопрос с финансированием, чтобы отделения в районах были приведены в порядок.- Очень важно обеспечить достойные условия для почтовых работников в каждом отдаленном селе. Не менее важно это и для жителей, которые приходят сюда, — заявил Панков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.