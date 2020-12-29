В Саратовской области за сутки шесть человек умерли от коронавируса.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, это три женщины и трое мужчин. Им было от 49 до 82 лет.Умерли 49-летняя женщина с циррозом печени и синдромом портальной гипертензии, асцитом, желчнокаменной болезнью, 75-летняя с гипертонией и хроническим панкреатитом, а также 82-летняя с ишемической болезнью сердца и впервые выявленной мерцательной аритмией.Также скончался 51-летний пациент с ишемической болезнью сердца, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, 66-летний мужчина, страдавший сахарным диабетом с множественными осложнениями, мочекаменной болезнью, хроническим пиелонефритом, и 80-летний гражданин с ишемической болезнью сердца, мерцательной аритмией.Количество умерших в области от коронавируса достигло 405 человек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.