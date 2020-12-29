В Саратове сегодня проходит совещание по итогам развития дорожной и транспортной отрасли и планам на следующие годы.Губернатор Валерий Радаев в начале совещания остановился на низком качество проектной документации при строительстве объектов.- Уровень подготовки проектировщиков не соответствует современным стандартам. Отсюда — случаи брака и как следствие — замечания жителей, — заявил Валерий Радаев.Он отметил, что есть централизованные профессиональные ассоциации заказчиков, подрядчиков, дорожных проектировщиков. Следует взаимодействовать с ним, консультироваться с экспертами, поручил губернатор.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.