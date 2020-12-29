В Саратове суд пересмотрел приговор 20-летнему убийце 18-летней девушки на улице Вишневая.Напомним, юноша и девушка-ровесница были знакомы с детства, жили в соседних подъездах. Они поругались, и парень решил убить ее.Вечером 20 сентября 2019 года он подкараулил ее в подъезде дома на улице Вишневая в Ленинском районе и более 120 раз ударил ножом по всему телу. После убийства злоумышленник забрал телефон жертвы за 18 тыс. рублей.Парня посадили на 9,5 лет за убийство и кражу. Однако мать погибшей девушки обжаловала приговор, посчитав, что убийство было совершено с особой жестокостью.Приговор отменили, пересмотрели и вынесли новый: 16 лет в колонии строгого режима, ограничение свободы на год и штраф 20 тыс. рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПридется ответить кровью: Стала известна причина жестокой расправы юноши над девушкой в СаратовеЖизнь 18-летней Екатерины ее убийца оценил в 2,3 тыс. рублей(подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.