В Саратове заливают каток на набережной Космонавтов.Пресс-служба мэрии распространила комментарий замглавы Саратова по социальной сфере Александра Бурмака.Он напомнил, что ранее погода не позволяла залить каток, но сейчас работы ведутся.- Работы по подготовке снежной подушки выполнены на 2/3. Они продолжатся в течение сегодняшнего дня и будут идти до полного завершения, — рассказал Бурмак.Чтобы не рушить облицовку стены, около нее поставят деревянную отбивку и закроют участок специальным баннером.Около катка на набережной появится пункт проката и палатки с согревающими напитками.Каток должен открыться до начала новогодних каникул.Напомним, инициатором создания катка на набережной стал председатель Госдумы Вячеслав Володин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Саратове начали заливать катки на стадионах «Волга» и «Спартак»Они откроются в январе(подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.