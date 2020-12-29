Министр образования Саратовской области Ирина Седова приглашает принять участие в необычном розыгрыше.На своей странице в Instagram она предлагает подписчикам написать о своем любимом учителе и поздравить его с Новым годом.Победителя выберут случайно, он получит торт от министра, который Ирина Седова привезет сама. Конечно, если победитель живет в Саратове. Если же он из района, то подарок непременно передадут.Прислать историю в комментарии в Instagram можно до 9 часов завтрашнего дня, 30 декабря.Кстати, у Ирины Седовой уже 10 тыс. подписчиков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.