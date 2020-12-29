В Вольске Саратовской области при падении с крыши жилого дома серьезно пострадал человек.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 30 октября.26-летний рабочий укладывал рубероид на козырек лоджии на четвертом этаже дома по улице Звездная. Мужчина сорвался и упал, получив тяжелые травмы. В итоге его здоровью был причинен тяжкий вредСледователи установили, что капитальным ремонтом крыши занимался индивидуальный предприниматель по субподряду. Пострадавший рабочий не имел соответствующей квалификации и трудился на высоте без страховочного пояса.Свою вину бизнесмен признал полностью. Дело направлено в суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.