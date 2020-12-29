В Саратове открыли вторую государственную аптеку. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщили в Инстаграм-аккаунте областного Минздрава.Аптечный пункт находится в поселке Увек Заводского района. Там льготные категории граждан смогут получить бесплатные назначенные препараты.- Работа по организации государственных аптек будет продолжена, — сообщили в министерстве.Напомним, первая государственная аптека в Саратове открылась на перекрестке улиц Слонова и Железнодорожная в Фрунзенском районе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.