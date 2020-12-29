Саратовская городская дума на внеочередном заседании 29 декабря приняла отставку Александра Ванцова.Это стало вторым вопросом повестки дня — первым было рассмотрение заявления Виктора Малетина о сдаче мандата.Ванцов пояснил свое решение переходом на работу в Общественную палату области. Напомним, ранее об этом писала «КП-Саратов».- Ко мне обратились товарищи, предложили представлять интересы жителей региона. Ничего для меня не изменилось, за исключением объема работы. Верой и правдой 13 лет я служил и надеюсь, что сотрудничество продолжится, — заявил Ванцов.По мнению его коллег, с уходом Ванцова, дума станет «беззубой». В поздравительном адресе, врученном Ванцову, был отмечен его «нетривиальный взгляд» и самобытность.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.