Виктор Малетин ушел из состава Саратовской городской думы.Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», его решение было поддержано коллегами на 82 внеочередном заседании, которое состоялось 29 декабря.С докладом выступил Александр Янклович, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения. Он отметил, что Виктор Малетин, который являлся председателем Гордумы, написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.Депутаты проголосовали практически единогласно, из 29 человек высказался против только один — Антон Ищенко.Виктор Малетин выступил с речью, в которой попросил у коллег прощения.- Основная миссия — создавать условия для работы депутатов. И мы делали это, как могли, использовали весь возможный потенциал: изучали практики районов, опыт работы думы, на международной ассамблее городов. Мы написали свою историю в развитии местного самоуправления, — заявил Малетин в прощальном словеОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.