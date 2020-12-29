В декабре в Саратове опубликовано на 39% больше вакансий, чем за тот же месяц 2019 года.Как сообщили аналитики портала «Авито Работа», больше всего вакансий в продажах — 18% от всех объявлений в этой категории, производственном секторе (17%) и строительстве (11%).Также саратовцы искали и необычную для региона работу, например, балетмейстером.Топ поисковых запросов для в этой категории звучит так: детский психолог, преподаватель по актерскому мастерству, дизайнер ландшафтов, фэшн-фотограф, водитель маломерного судна, балетмейстер, фитнес-тренер онлайн.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.