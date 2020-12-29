В Саратове активно проходит акция «Полицейский Дед Мороз».- К акции присоединились транспортные полицейские и общественники, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.Воспитанников подшефных дошкольных и учебных учреждений с наступающим Новым годом и Рождеством поздравили сотрудники транспортной полиции и настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Вольска Павел Усов, который входит в Общественный совет при Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.Акция прошла онлайн. Участники записали видеопоздравление для детей с пожеланиями счастья, радости, здоровья, душевной крепости и телесной силы.Полицейский Дед Мороз напомнил ребятам, чтобы они не нарушали правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.