В Саратовской области за выходные и понедельник, 28 декабря, почистили более 4,5 тыс. дворов многоквартирных домов.- В Саратове от снега очистили 771 двор. На работу в регионе вышли 3 014 дворников, — рассказали «КП-Саратов» в областной Госжилинспекции.Также 825 крыш почистили от снега и сосулек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.