Выплаты саратовским пенсионерам, которые получают деньги 4 числа каждого месяца за январь получат их раньше. Перечислять деньги начнут досрочно, с 29 декабря. Это связано с режимом работы кредитных учреждений — банков на новогодних праздниках.Доставка пенсии через отделения почтовой связи за 3, 4 января 2021 года также будет осуществлена досрочно — 29 декабря. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Саратовской области.Там напомнили, что с 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. В Саратовской области это коснется около 565 тыс. неработающих пенсионеров.Размер фиксированной выплаты (в составе страховой пенсии) и стоимость одного пенсионного коэффициента после индексации составят 6044,48 и 98,86 рубля соответственно.