В Ленинском районе сегодня утром, 29 декабря, случился пожар на Топольчанской, 1Б.- В квартире на восьмом этаже загорелись вещи. С пятого этажа эвакуировали пять человек, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области.На месте работали три единицы техники. Открытый огонь потушили в 08:56.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.