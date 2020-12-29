Депутат Госдумы Николай Панков обратил внимание на множество недоделок в ЖСК «Возрождение» в Балаково, где получат жилье обманутые дольщики.- Ко мне обращаются много обманутых дольщиков из Балаково. Неоднократно выезжал, смотрел ход строительства дома ЖСК «Возрождение». Приглашал специалистов Стройнадзора. Дом сдается в этом году, но недоделок много.Пришли к общему мнению. Недоделки необходимо устранять. Гонка для отчётности не нужна. Приоритет - комфорт и безопасность жителей. Тем более, люди не только выплатили деньги за жилье, они его выстрадали.У нас в Саратове много «пещерного» жилья. Знают это и в Иволгино, и в Юбилейном. И много где ещё. Там оно не только некачественное. Оно еще и без социальных объектов для обучения, лечения и отдыха.Знаю строительную компанию. Она может строить хорошее жилье. Думаю, сделает выводы и не доведёт дело до правоохранительных органов. А ведь они начнут и спрашивать, кто подписал акт ввода в эксплуатацию. Но это другая история. И другая статья, и другой срок, — написал Панков.