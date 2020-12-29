На пожаре в Балакове ночью погибла женщина.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, огонь охватил комнату квартиры на третьем этаже общежития по улице Комсомольская.На место прибыли пожарные, которые справились с огнем и обнаружили на диване тело 63-летней хозяйки.Следователи СК осмотрели труп, следов насильственной смерти не обнаружено. Предполагается, что причиной пожара могла стать электроплитка, найденная в комнате.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.