В Кировском районе Саратова вечером 27 декабря был найден труп мужчины.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 61-летнего гражданина было обнаружено в комнате общежития на улице Посадского.Установлено, что причиной смерти стала тупая травма головы.Задержан 23-летний подозреваемый. Установлено, что ранее он уже был судим. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.