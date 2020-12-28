Системе внешнего электроснабжения «Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина» в Энгельсском районе смонтированы.Сейчас на смотровой площадке в месте приземления капсулы установлен арт-объект в виде маяка с зеркальным наконечником, символизирующим орбиту. На 15-метровой опоре маяка расположены два гобо-прожектора, проецирующих рисунок звездного неба и изображения планеты Земля на площадь и спускаемый аппарат, который в будущем расположится в этой зоне. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.Освещены по отдельным проектам будут стела и памятник Ю.А. Гагарину, путь «108 минут», «Площадь космонавтов», Стена славы, Кедровник и аллея флагов.Одним из уникальных объектов системы электроснабжения являются «умные опоры»: они установлены в нескольких местах в парке и снабжены USB-разъёмами для зарядки гаджетов, камерами видеонаблюдения, кнопкой вызова оператора и функцией отпугивания животных.Проект «Парк покорителей космоса им. Юрия Гагарина» реализуется по инициативе Председателя Госудумы Вячеслава Володина и откроет свои двери для посетителей уже 12 апреля 2021 года — в День 60-летия полета человека в космос.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.