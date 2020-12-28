Губернатор Радаев подписал постановления, которые вводят карантин по бешенству в двух селах Саратовской области. На территории частного хозяйства на улице Победы в селе Тамбовка Федоровского района бешенство выявили у павшего пса. Территория села с 25 декабря объявлена неблагополучной по заболеванию бешенством.С этого же дня в радиусе километра стала карантинной территория села Красная речка Новобурасского района. Здесь в одном из дворов на улице Победы пришлось убить зараженного бешенством кота.На два месяца здесь запрещено продавать домашних животных и вывозить их за пределы поселков.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.