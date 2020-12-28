Вердиктом коллегии присяжных заседателей двое жителей Новоузенского района Саратовской области признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления. Они забили до смерти сожителя матери старшего из братьев.По данным следствия, вечером 12 декабря 2019 года, подвыпившие двоюродные братья 27 и 23 лет пришли в гости к матери старшего из них, проживающей в селе Куриловка Новоузенского района. Они резко раскритиковали образ жизни ее сожителя, который нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Младший брат избил лежащего на диване в комнате 51-летнего мужчину. Хозяйка смогла их выгнать, но они вернулись, чтобы провести воспитательные работы до конца. Выбив ногами запертую изнутри дверь, прошли в зальную комнату, и ударами по голове забили сожителя матери до полусмерти. Женщина вызвала бригаду скорой помощи, котрая доставила пострадавшего в больницу, где через непродолжительное время он скончался.На предварительном следствии и в суде оба брата вину не признали. Но присяжные посчитали их виновными. Теперь реальные сроки лишения свободы для них назовет судья.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.