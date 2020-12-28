Полиция предупреждает жителей Саратовской области о запрете массовых мероприятий.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, сейчас в области действует запретна проведение досуговых и развлекательных мероприятий в объектах торговли, санаториях, базах отдыха.Запрет касается как разного рода банкетов, так и новогодних корпоративов.За нарушение виновникам грозят штрафы: до 30 тыс. рублей гражданам, до 50 тыс. рублей должностным лицам и до 300 тыс. рублей юридическим лицам. При повторном проступке суммы существенно увеличиваются.Граждан призывают соблюдать масочный режим и санитарные меры предосторожности, а также сообщать о фактах нарушения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.