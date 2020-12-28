В Саратове до 1 декабря 2022 года снесут восемь аварийных домов.Как следует из документов на сайте мэрии, речь идет о зданиях на улицах Бирюзова, 11, Горького, 73, 1-я Гуселка, Семхоз, 3, Кутякова, 52, Челюскинцев, 111, Чапаева, 129, Гоголя, 57, 4-й Увекский тупик, 1.Жители домов должны выселиться в течение трех месяцев — до 24 марта 2021 года.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.