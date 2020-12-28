Губернатор Саратовской области Валерий Радаев утвердил свою часть Общественной палаты региона.Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, список состоит из 21 фамилии.Еще 21 член ОПы утверждается Саратовской областной думой. Состав уже известен, он был определен на заседании 16 декабря. И еще 21 человек войдет в Палату по рекомендации общественных организаций.Состав ОПы утверждается на три года со дня первого заседания.По списку губернатора в Общественную палату вошли:1. Андреев Дмитрий Алексеевич - куратор совместных проектов Саратовского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»,2. Ванцов Александр Николаевич - член Правления Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной молодежной патриотической организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ»,3. Дмитриенко Дарья Геннадьевна - член Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Творческий Союз художников России» по Саратовской области,4. Евсюкова Марина Николаевна - член Саратовского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,5. Кошелев Юрий Петрович - член Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация сноуборда России» в Саратовской области,6. Лазарев Игорь Иванович - член Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»,7. Малетин Виктор Владимирович - член Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»,8. Максюта Вячеслав Анатольевич - член Регионального отделения Саратовской области Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта»,9. Матвеева Лилия Александровна - член Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»,10. Минакова Валентина Львовна - член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,11. Михайлова Юлия Николаевна - член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,12. Мотева Ольга Сергеевна - член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское философское общество»,13. Панферова Наталия Владимировна - член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,14. Сизова Татьяна Федоровна - член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей»,15. Склярова Елена Юрьевна - член Саратовского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»,16. Староверова Татьяна Геннадиевна - член Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»,17. Твердохлеб Сергей Александрович - член Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское медицинское общество» в Саратовской области,18. Тупикова Тамара Григорьевна - член Саратовского регионального отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»,19. Фетисова Алла Валериевна - член Саратовской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»,20. Чудин Алексей Геннадьевич - член Саратовского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов»,21. Шинчук Борис Леонидович - член Cаратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.