В Саратовской области десять муниципальных кинотеатров получат субсидии Фонда кино.Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, общая сумма превысит 1,5 млн рублей.Выплаты получат кинозалы Аткарского, Аркадакского, Балаковского, Краснокутского, Новоузенского, Петровского, Романовского, Турковского, Хвалынского районов, а также Шиханов.Самые большие субсидии — 364,8 тыс. и 287,2 тыс. рублей — достанутся кинозалам Петровского и Аткарского районов.Субсидии можно будет расходовать на развитие материально-технической базы, зарплату, аренду, налоги и так далее. Главное, чтобы это было связано с показом отечественных кинолент.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.