В Энгельсском районе сегодня днем, 28 декабря, случилось смертельное ДТП.- Примерно в 14:00 на 8-м км трассы Энгельс — Ершов — Озинки водитель «Лады Ларгус», по предварительным данным, выехал на встречку и врезался в фуру MAN, которой управлял 49-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Саратовской области.Водитель и двое мужчин-пассажиров легковушки погибли на месте. Данные устанавливаются.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.