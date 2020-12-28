В Саратове начали заливать катки на стадионах «Волга» и «Спартак».Как сообщил мэр города Михаил Исаев у себя в Инстаграм, планируется, что каток на стадионе в Заводском районе заработает 2 января, а в Октябрьском — не раньше 4 января.Режим работы — с 12:00 до 21:00.Также там организуют прокат коньков.Напомним, на стадионах провели реконструкцию при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.Управление по спорту мэрии Саратова отметило в комментариях к посту Исаева, что, к сожалению, начать заливку катков на стадионах раньше не позволяли погодные условия, не было достаточно снежных осадков для формирования «снежной подушки».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОпубликованы адреса работающих катков в СаратовеНа Спартаке» и «Волге» пока нельзя сделать каток из-за того, что не хватает снега(подробнее)ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.