В 2020 году ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» осуществило комплексное строительство сетей водоснабжения и водоотведения. В ходе реализации строительно-монтажных работ выполнялось строительство кольцевого водопровода d300 мм и протяженностью порядка 600 м вокруг микрорайона «Городские просторы» с подключением к водопроводу d500 мм по ул. им. Михаила Булгакова, строительство водопроводного ввода d110 мм и протяженностью 18 м, строительство внутриквартального канализационного коллектора d250-300 мм протяженностью более 350 м от микрорайона «Городские просторы» до канализационного коллектора d500 мм по ул. им. Михаила Булгакова, а также строительство канализационного коллектора d500мм протяженностью более 1,6 км по ул. им. Михаила Булгакова от микрорайона «Городские просторы» до канализационного коллектора d500 мм по Утесному проезду.- «Городские просторы» – микрорайон, который в значительной мере предназначен под расселение саратовцев из аварийного жилья, а также многодетных семей. В 2020 году мы реализовали огромный объем строительных мероприятий по монтажу современных сетей водоотведения и водоснабжения, которые за счет высококачественных материалов прослужат жителям данного района более 50 лет.Хочу отметить, что силами подрядной организации было реализовано строительство уникального объекта – самотечного канализационного коллектора, особенность которого заключается в специфическом расположении. Построенные канализационные сети проходят через 2 близлежащие реки, поэтому для коллектора выполнялась современная технология герметизации, соответствующая всем экологическим нормам. Также, согласно проекту, во избежание обрушения или размывания грунта были монтированы габионы.Новая система водоотведения построена таким образом, что для данного микрорайона в будущем не потребуется строительство канализационных насосных станций. Более того, новые коммуникации на данный момент полностью готовы к техническому присоединению школы и детского сада, – добавил директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.