Во вторник, 29 декабря, состоится церемония прощания с Михаилом Болтухиным.Сотрудники Гидрометцентра, его бывшие коллеги рассказали «КП-Саратов», что все пройдет во дворе учреждения, которое он возглавлял долгие годы, на улице Октябрьская.Похоронят Михаила Болтухина в селе Беленькие Саратовского района, где он родился.Напомним, Михаил Болтухин погиб в дорожной аварии 26 декабря. Ему было 70 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.