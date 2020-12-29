В Саратовской области сегодня, 29 декабря, ожидается переменная облачность.- Местами пройдет слабый снег. Будет густой туман — 500 метров и менее, изморозь до 20 мм, на дорогах гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.Температура днем поднимется до -5…-10 градусов, при натекании облачности — до -15.Ветер подует с северо-востока со скоростью 2–7 м/с, утром и днем местами будут порывы до 12 м/с.В 2019 году 29 декабря была примерно такая же погода: -4…-9 градусов и туман.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.