Ограничения для прививки от коронавируса обозначили 28 декабря на брифинге в Минздраве Саратовской области.- Нельзя делать детям, можно от 18 лет. Верхний предел по вакцине снят, нет больше ограничений до 60 лет, пожилым теперь тоже можно. Нельзя делать прививку если есть выраженные патологии, признаки ОРВИ, если у кого-то обострение какой-либо хронической патологии. Остальное решает лечащий врач, он риски оценивает, — сказал первый замминистра Станислав Шувалов.Он также рассказал о распространенных осложнениях после коронавируса.- Патология легких, сердечно-сосудистая патология может быть, дестабилизация ишемической болезни сердца, а так что угодно может быть, хроническая патология может быть в ремиссии, а потом обострение, — заметил Шувалов.После выздоровления нужно восстановительное лечение, дыхательная гимнастика, массаж, если надо — физиопроцедуры.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.