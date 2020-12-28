Саратовская область продолжает решать проблему с обманутыми дольщиками.Напомним, эта ситуация сдвинулась с места, когда ею занялся председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.- Совершенно очевидно, сейчас уже можно сказать, что вышли на решение проблемы обманутых дольщиков. Федеральная часть в виде 33 домов обманутых дольщиков получила компенсации. Есть дома, которые будут достраиваться. Соответственно, на них выделяются денежные средства и на проектирование, и потом на достройку, – заявил он. Видео опубликовано в группе его сторонников в соцсетях.Вячеслав Володин отметил, что есть подтверждение со стороны региона, что большинство домов будут достроены в этом году. Лишь три переходят на следующий год.- Один из самых проблемных объектов – дом «Победа» – взят под контроль Николаем Васильевичем Панковым. Он постоянно мне докладывает о результатах, и вижу, что все сдвинулось с мертвой точки. Есть надежда на решение проблемы этого вопроса при его дальнейшем контроле. Самое главное, чтобы люди получили квартиры.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.