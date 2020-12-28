Число вызовов скорой помощи в Саратовской области несколько снизилось.Об этом на брифинге 28 декабря сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов на брифинге.Он отметил, что снижение не слишком велико, но все же тенденция наметилась.Что касается готовности системы здравоохранения Саратовской области к возможному ухудшению ситуации, то, по словам Шувалова, она реагирует очень чутко. Например, сейчас в сутки в среднем госпитализируют 270 человек. Если их число начнет расти, то и действовать будут исходя из ситуации.На утро 28 декабря было свободно 711 коек.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.