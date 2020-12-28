В Саратовской области коронавирус на 28 декабря 2020 года выявлен у 13 314 мужчин и 21 200 женщин, заболеваемость на 100 тыс. человек в регионе 1 428,9, в среднем по России — 2081,3.В стационарах ковидных госпиталей сегодня 3 694 пациента, у 2 591 из них подтвержден коронавирус, с пневмонией — 3 563 человека.В тяжелом состоянии на кислородной поддержке 994 человека, из них 185 — на ИВЛ.На амбулаторном лечении находятся 1 258 пациентов. Эту информацию доложили 28 декабря на постоянном брифинге в Минздраве региона.- Продолжаем прививки, 4 832 дозы вакцины к нам пришло, из них 2 тыс. в выходные. Привито сейчас 1 987 человек, начались дни, когда повторно прививаем медработников, которые три недели назад получили первый укол. Ждем еще вакцину, до 1 марта почти 100 тыс. доз, — заявил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.