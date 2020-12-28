Вынесен приговор трем бывшим сотрудникам полиции в Энгельсе.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их признали виновными в превышении полномочий, фальсификации результатов расследования, сбыте наркотиков.На скамье подсудимых оказались: бывший начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, его заместитель и оперуполномоченный того же отдела.31 октября 2018 года они остановили на улице в Энгельсе двух молодых мужчин, 24 и 25 лет. Ничего криминального у тех при себе не имелось, но в мобильном телефоне был найден адрес закладки с наркотиком. На просьбу вернуть аппарат, полицейские повалили старшего из парней на землю и избили. Второй сумел убежать.Позже 25-летинего мужчину доставили в отдел, где подсунули ему в карман наркотик, который позже изъяли при понятых. После этого было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного.Свою вину экс-полицейские не признали. Тем не менее суд счел доказательств достаточными. Бывшего начальника приговорили к 3,5 года в колонии общего режима, его заместителя и оперуполномоченного – к трем годам условно.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.