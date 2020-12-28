В Октябрьском районе Саратова поймали подозреваемого в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере за совершение незаконных действий.- По данным следствия, днем 23 декабря 2020 года представитель организации по организации отдыха на турбазе в салоне автомобиля на автостоянке на улице Чернышевского пытался передать управленцу газоснабжающей организации 1 млн рублей. Это была часть от оговоренной суммы в 1,5 млн рублей. Деньги предназначались, чтобы снизить сумму долгов за незаконное использование турбазой природного газа, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.Сотрудник компании деньги принять отказался, а представителя турбазы поймали ФСБшники. Деньги на месте изъяли следователи.Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.