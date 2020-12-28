Прокуратура Озинского района выяснила, что 27 полицейских предоставили неверные суммы своих доходов, умолчали о действующих счетах и имуществе.Об этом «КП-Саратов» сообщили в надзорном ведомстве региона.В адрес местного начальника полиции внесли представление, по результатам которого пять человек получили выговор, остальным назначили дисциплинарные взыскания.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.