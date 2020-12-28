В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли пять человек.Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве региона, скончались четверо мужчин и женщина. Им от 48 до 81 года.Умер 48-летний мужчина с впервые выявленным сахарным диабетом и бронхиальной астмой, а у 49-летнего был сахарный диабет первого типа.Также скончался 77-летний мужчина с недостаточностью кровообращения. Коронавирус у него осложнился тромбоэмболией легочной артерии.Еще один мужчина, которому был 81 год, страдал хронической поливалентной анемией, хронической обструктивной болезнью легких. Течение заболевания осложнилось тромбоэмболией легочной артерии и двусторонним гидротораксом.Единственная умершая за сутки от коронавируса женщина страдала артериальной гипертензией, атеросклеротической болезнью сердца, церебральным атеросклерозом. Ей было 78 лет.Всего количество скончавшихся от коронавируса в области составляет 399.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.