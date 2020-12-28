В Саратове и области центры «Мои документы» 31 декабря 2020 года работают до 15:00.- С 1 по 10 января во всех МФЦ выходные, а с 11 января они начинают работать по обычному графику, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве экономического развития.Напомним, также известен режим работы почтовых отделений и ЗАГСов области.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.