Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова оштрафовали на 500 тыс. рублей за нарушения при проведении аукционов на ремонт дорог.Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском Управлении федеральной антимонопольной службы, победителю торгов из бюджета собирались выплатить 83 млн рублей. Заказчик указал, что выполняет требования законодательства и указывает места проведения работ, ссылаясь на свое постановление № 3010 от сентября 2014 года. В нем, действительно, был перечень дорог, но это был список всех улиц города.Также комиссия УФАС выяснила, что еще не истекла гарантия на работы предыдущего похожего контракта от октября 2019 года на сумму более 1,6 млн рублей. Там тоже указали весь перечень дорог Саратова — 1 783.Антимонопольная служба в феврале 2020 года выдала предписание комитету об устранении нарушений, но тот проигнорировал. Причем после повторной проверки УФАС снова выдал предписание.В мае заказчик аукциона аннулировал его, в июне комитет оштрафовали на 500 тыс. рублей, но решение попытались обжаловать в суде. В пятницу, 25 декабря, Волжский районный суд признал постановление антимонопольной службы законным. Теперь чиновники должны выплатить полмиллиона рублей штрафа.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.