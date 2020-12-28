Министр иностранных дел России Сергей Лавров исполнит мечту Алины Рейтер, ученицы школы №2 Красноармейска Саратовской области.Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, 25 декабря Лавров достал записку с желанием ребенка на Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Она проводится с 2018 года для детей, попавших в трудные жизненные ситуации.Мечта Алины оказалась простой — поплавать с дельфинами. И вот уже на этой неделе семилетняя девочка вместе с мамой Мариной в Москве посетит зоопарк и поплавает с дельфинами.Мать Алины рассказывает, что для регистрации на сайте «Елки желаний» оставался один день. Они до последнего не верили в чудо.- Когда-то я была с дочкой на море, мы были в дельфинарии, она хотела поплавать с дельфинами, но был уже вечер, поздно, и я не разрешила. Так мечта и «запала» в душу Алины, — рассказала Марина Рейтер.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.