В Энгельсском районе Саратовской области вчера утром, 27 декабря, сгорел частный деревянный дом.- Сигнал о пожаре в селе Новоселово поступил в 06:13. На место выдвинулись 17 человек и три единицы техники, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.Площадь возгорания составила 24 кв. м. По предварительным данным, огонь разошелся из-за неправильного устройства и эксплуатации электрического оборудования.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.