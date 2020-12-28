В Саратове под суд попал 24-летний местный житель. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.- По версии следствия, утром 29 января 2020 года таксист за рулем Renault Logan на 3-м Вешнем проезде на встречной полосе при заносе врезался в ВАЗ-21074, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.Пассажир на заднем сиденье иномарки справа серьезно пострадал.Дело будет рассматривать Волжский районный суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.