Вчера, 27 декабря, в 23:51 16 пожарных и три единицы техники выехали тушить квартиру на девятом этаже десятиэтажного здания на 3-м Московском проезде в Ленинском районе Саратова.Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе ребенка.В результате ЧП погибла женщина, она отравилась дымом. Следователи начали проверку.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.